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В Ростовской области арестовали подозреваемого в похищении девочки

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области

В Ростовской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
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Суд арестовал подозреваемого в похищении шестилетней девочки в городе Шахты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

«Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней», — утверждается в сообщении. В отношении Гребенникова возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

О том, что разыскивается шестилетняя девочка, которую увел с детской площадки неизвестный, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону 18 июля. Спустя полдня ребенка сумели найти дома у подозреваемого. Девочку осмотрели врачи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчина заявил, что он, приведя девочку домой, «сел на пол, смотрел телевизор». По пути он купил пиво. По данным Следственного комитета, Гребенников не совершал противоправных действий в отношении несовершеннолетней, мотив похищения неизвестен. Подозреваемый уже имел несколько судимостей.

Теги
Ростовская область похищение несовершеннолетние
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