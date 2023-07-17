В Свердловской области девочка выпила растворитель в детском саду

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В городе Серове в Свердловской области 3-летняя девочка выпила растворитель в детском саду, сообщили в региональной прокуратуре.

12 июля воспитанницу детского сада доставили в больницу с диагнозом — отравление растворителем, термический ожог ротовой полости.

По информации прокуратуры, девочка, находясь в раздевалке детского сада, открыла шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, взяла оттуда бутылку с растворителем и отпила из него.

«При этом, по имеющейся информации, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года», когда красила оборудование на детской площадке, сообщили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку после инцидента в детском саду. По ее итогам, будет принято решение на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этой статье грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.