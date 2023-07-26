На Северной Двине обнаружили четырехкилометровое нефтяное пятно

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
Австралийская пловчиха побила державшийся 14 лет рекорд на ЧМ в Японии Спорт, 15:32
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 15:25
Samsung представил новые модели складных смартфонов Технологии и медиа, 15:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:16
Из-за электромобиля загорелось судно с почти 3 тыс. машин на борту Общество, 15:15
Госдума приняла законопроект о регулировании хостинга в России Технологии и медиа, 15:15
Число случаев скрытого майнинга выросло почти в пять раз за год Крипто, 15:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Органы госбезопасности Литвы не увидели угрозы в фигуристке из шоу Навки Спорт, 15:07
Собянин назвал число москвичей в зоне военной операции на Украине Политика, 15:04
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 15:02
Поставки китайских легковых автомобилей в Россию подскочили на 543% Экономика, 15:01
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую и украинского активиста Политика, 14:53
Бежавший в Россию экс-прокурор Украины выиграл суд об отмене санкций ЕС Политика, 14:48
Защита основателя Group-IB обжалует вынесенный ему 14-летний приговор Политика, 14:44
Общество ,  
0 

На Северной Двине обнаружили четырехкилометровое нефтяное пятно

Радионова: на Северной Двине в Архангельской области нашли нефтяное пятно в 4 км

На Северной Двине обнаружили четырехкилометровое нефтяное пятно
Video

В Архангельской области на реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«Выяснили, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна «Касимов», принадлежащего АО «Бункерная компания». На воде обнаружили значительное нефтяное пятно — примерно 0,5 на 4 км», — рассказала Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что специалисты ведомства устанавливают точный объем загрязнения и берут пробы воды, чтобы рассчитать ущерб природе.

7 июля Росприроднадзор обнаружил на поверхности Волги большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м с характерным для нефтепродуктов запахом. Месяцем ранее ведомство выявило превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге.

Тогда Радионова уточнила, что такой высокий уровень вещества был обнаружен в месте «осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий».

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Теги
Росприроднадзор Светлана Радионова нефтепродукты Архангельская область
Материалы по теме
Нефтепродукты попали в реку после обрушения моста под поездом
Общество
Власти зафиксировали слив нечистот в подмосковную реку Пахру
Общество
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter