На Северной Двине обнаружили четырехкилометровое нефтяное пятно

Радионова: на Северной Двине в Архангельской области нашли нефтяное пятно в 4 км

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В Архангельской области на реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«Выяснили, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна «Касимов», принадлежащего АО «Бункерная компания». На воде обнаружили значительное нефтяное пятно — примерно 0,5 на 4 км», — рассказала Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что специалисты ведомства устанавливают точный объем загрязнения и берут пробы воды, чтобы рассчитать ущерб природе.

7 июля Росприроднадзор обнаружил на поверхности Волги большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м с характерным для нефтепродуктов запахом. Месяцем ранее ведомство выявило превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге.

Тогда Радионова уточнила, что такой высокий уровень вещества был обнаружен в месте «осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий».