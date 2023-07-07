В Волге обнаружили пятно нефтепродуктов площадью 60 тыс. кв. м

Росприроднадзор обнаружил пятно нефтепродуктов площадью 60 тыс. кв. м в Волге у Астрахани

Фото: Rosprirodnadzor_official / Telegram

Специалисты Росприроднадзора обнаружили на поверхности Волги большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м с характерным для нефтепродуктов запахом в районе Астрахани. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Сотрудники «СевКасптехмордирекции» «Северо-Каспийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море». - РБК) взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту», — уточнили в Росприроднадзоре.

5 июня Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Она уточнила, что такой высокий уровень марганца был обнаружен в месте «осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий».

О проверке Росприроднадзором экологического состояния Волги Радионова сообщала 28 марта. По ее словам, было отобрано 2 тыс. проб воды и 1300 проб донных отложений, проведено более 900 выездных обследований. Глава ведомства пообещала инициировать проверки в отношении предприятий, загрязняющих реку.