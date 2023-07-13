Иркутский губернатор Кобзев: на реке Лене произошла утечка нефтепродуктов из танкера

На реке Лене произошла утечка нефтепродуктов из танкера

В Иркутской области на реке Лене произошла утечка нефтепродуктов из танкера, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Судно, вставшее под погрузку дизельным топливом, дало течь ночью. После этого на месте установили три ряда плавучих заграждений. Для очистки акватории применили сорбент.

«На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», — написал губернатор.

Осетровская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту утечки нефтепродуктов.

На место отправили специалистов межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области. «Они проведут забор проб воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены», — сообщил Кобзев.

В июне на реке Лене столкнулись два танкера. «В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет», — сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.