Глава Росприроднадзора Радионова: в Волге выявили превышение марганца в более чем 40 раз

Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз

Фото: Global Look Press

Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге, сообщила агентству «РИА Новости» глава ведомства Светлана Радионова.

«По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — добавила Радионова.

Она отметила, что при исследовании экологического состояния Волги в местах работы предприятий ЖКХ также были установлены превышения предельно допустимых концентраций биохимического потребления кислорода более чем в 65 раз.

Анализ экологического состояния Дона выявил превышение содержания аммоний-ионов более чем в 50 раз. В устьевых участках малых рек, впадающих в Дон, концентрация железа превышает норму более чем в 20 раз.

О проверке Росприроднадзором экологического состояния Волги Радионова сообщала 28 марта. По ее словам, было отобрано 2 тыс. проб воды и 1300 проб донных отложений, проведено более 900 выездных обследований. «В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и «Северный водоканал» в Ярославской области, «Пучежская сетевая компания» в Ивановской области, Хвалынский водоканал в Саратовской области», — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора пообещала инициировать проверки в отношении предприятий, загрязняющих реку.

С 20 мая по 4 июня в поддержку нацпроекта «Экология» в России пройдет федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек». Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в среднесрочной перспективе начнутся работы не только на Волге и Байкале, но и, в частности, на реках Дон, Кама, Иртыш, Урал и Нева.