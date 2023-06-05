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Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз

Глава Росприроднадзора Радионова: в Волге выявили превышение марганца в более чем 40 раз
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге, сообщила агентству «РИА Новости» глава ведомства Светлана Радионова.

«По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — добавила Радионова.

Она отметила, что при исследовании экологического состояния Волги в местах работы предприятий ЖКХ также были установлены превышения предельно допустимых концентраций биохимического потребления кислорода более чем в 65 раз. 

Анализ экологического состояния Дона выявил превышение содержания аммоний-ионов более чем в 50 раз. В устьевых участках малых рек, впадающих в Дон, концентрация железа превышает норму более чем в 20 раз.

О проверке Росприроднадзором экологического состояния Волги Радионова сообщала 28 марта. По ее словам, было отобрано 2 тыс. проб воды и 1300 проб донных отложений, проведено более 900 выездных обследований. «В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и «Северный водоканал» в Ярославской области, «Пучежская сетевая компания» в Ивановской области, Хвалынский водоканал в Саратовской области», — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора пообещала инициировать проверки в отношении предприятий, загрязняющих реку.

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Теги
Волга Дон Росприроднадзор Светлана Радионова загрязнение воды Экология
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