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Путин назначил дату главного военно-морского парада в Петербурге

Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада 30 июля в Петербурге
Фото: Мурад Багандов / РИА Новости
Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Парад пройдет в День военно-морского флота. Также в 22.30 будет дан артиллерийский салют. 

Как прошел главный военно-морской парад в России. Фоторепортаж
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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

В прошлом году в параде приняли участие 3,5 тыс. военных, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна. Перед парадом Путин объехал на катере парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадском рейде. 

Теги
военный парад ВМФ флот Владимир Путин указ
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