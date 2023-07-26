Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
«Газель» взорвалась на дороге в Тюмени. Видео Общество, 13:56
Путин назначил дату главного военно-морского парада в Петербурге Политика, 13:55
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:54
МОК отказался от дедлайнов по допуску россиян на Олимпиаду Спорт, 13:54
Количество россиян без друзей выросло за десять лет Общество, 13:47
Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными Политика, 13:45
Защита Сачкова обратится к Путину после приговора за госизмену Общество, 13:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кадры визита Шойгу в Северную Корею Политика, 13:34
МВД и ФСБ выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за плату Политика, 13:33
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 13:31
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам за госизмену Общество, 13:23
«Логистическая компания сегодня — это больше про ИТ, чем про перевозку» РБК+, 13:19
Против журналистки Соколовской возбудили дело о фейках об армии Политика, 13:18
Украинский шпажист отказался выходить на поединок против россиянина на ЧМ Спорт, 13:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными

Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными
Сюжет
Военная операция на Украине

Заявления главы управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что удар по СИЗО в Еленовке прошлым летом не был нанесен ракетой HIMARS, вызывают недоумение, заявил «РИА Новости» постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Вызывает недоумение заявление <...> о том, что гибель более пятидесяти человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS. Хочется поинтересоваться у господина Тюрка, откуда у него и у его управления, не имеющих надлежащей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность», — сказал дипломат.

По словам Гатилова, чтобы делать столь громкие заявления, необходимо для начала провести комплекс следственных действий и экспертиз, а «ничего этого» управлением сделано не было, и на поверку имеется «очередное пустое откровение» из категории «весьма вероятно».

Накануне Тюрк выступил с заявлением, в котором говорилось, что «точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными». «Имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что он не был вызван применением ракеты HIMARS. На сегодняшний день не удалось установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел. УВКПЧ продолжит расследование этого инцидента в соответствии со своим мандатом», — говорилось в документе.

По данным ООН, 29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Власти России утверждали, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Власти Украины опровергали свою причастность.

Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными
Video

Читайте на РБК Pro
«Я управляю авианосцем во время шторма»: CEO Morgan Stanley — о стратегии
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Платите мне больше или я уйду: как правильно просить повышения зарплаты
Как социальные сети вернули в моду билборды — Fast Company

После удара в июле 2022 года в ДНР утверждали, что СИЗО обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS, с этими утверждениями позднее согласились в Минобороны России. В ведомстве добавили, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

5 января 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке будет распущена.

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал тогда представитель генсека.

Миссию возобновят, когда в ООН увидят, что есть необходимые гарантии безопасности, добавили в аппарате Гутерриша.
 

Теги
ООН военнопленные расследование
Материалы по теме
В ДНР сообщили об обстреле Еленовки и повреждении двух ТЭС
Политика
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Политика
МИД заявил о «первом слове» Минобороны по миссии ООН в Еленовке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter