Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными

Заявления главы управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что удар по СИЗО в Еленовке прошлым летом не был нанесен ракетой HIMARS, вызывают недоумение, заявил «РИА Новости» постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Вызывает недоумение заявление <...> о том, что гибель более пятидесяти человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS. Хочется поинтересоваться у господина Тюрка, откуда у него и у его управления, не имеющих надлежащей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность», — сказал дипломат.

По словам Гатилова, чтобы делать столь громкие заявления, необходимо для начала провести комплекс следственных действий и экспертиз, а «ничего этого» управлением сделано не было, и на поверку имеется «очередное пустое откровение» из категории «весьма вероятно».

Накануне Тюрк выступил с заявлением, в котором говорилось, что «точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными». «Имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что он не был вызван применением ракеты HIMARS. На сегодняшний день не удалось установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел. УВКПЧ продолжит расследование этого инцидента в соответствии со своим мандатом», — говорилось в документе.

По данным ООН, 29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Власти России утверждали, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Власти Украины опровергали свою причастность.

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После удара в июле 2022 года в ДНР утверждали, что СИЗО обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS, с этими утверждениями позднее согласились в Минобороны России. В ведомстве добавили, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

5 января 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке будет распущена.



«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал тогда представитель генсека.



Миссию возобновят, когда в ООН увидят, что есть необходимые гарантии безопасности, добавили в аппарате Гутерриша.

