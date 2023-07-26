Ялтинский экономический форум перенесли

Сергей Аксенов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился перенести проведение Ялтинского международного экономического форума, который должен был состояться в сентябре. Распоряжение размещено на сайте правительства региона.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал Аксенов в телеграм-канале. Новые даты его проведения глава Крыма не назвал.

В марте председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал ТАСС, что форум планируют провести в конце сентября. При этом Аксенов допускал, что место проведения форума перенесут из Ялты в Москву, а возможной датой он 30 сентября.

Ялтинский международный экономический форум проходил в Крыму с 2015 года в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. По его итогам было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.

В 2020 и 2021 годах форум был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2022 году был отменен после начала спецоперации.

Власти Крыма с начала спецоперации регулярно сообщают о попытках украинской стороны нанести удары беспилотниками по важным объектам. Украинские дроны уже дважды атаковали Крымский мост, в результате чего один пролет автомобильной части моста нуждается в замене.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 25 июля заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту. В Кремле сочли, что риски новых атак сохраняются.