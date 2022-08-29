Ялтинский экономический форум перенесли на год
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировали провести осенью текущего года, переносится еще на год, сообщил ТАСС постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«Он [форум] переносится, пока на следующий год», — сказал Мурадов.
16 февраля постпред рассказывал о переносе форума на конец сентября — октябрь из-за пандемии COVID-19. «На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая», — объяснял Мурадов, подчеркивая, что мероприятие переносится не из-за «напряженности вокруг».
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов объявлял о переносе ЯМЭФ на четвертый квартал 2022 года «в связи с нестабильной международной ситуацией».
Экономический форум в Ялте проходит ежегодно с 2015 года. Участие в нем принимали бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин тогда предлагал иностранцам сотрудничать с компаниями Донбасса.
Последний раз форум проходил в 2019 году. Тогда в мероприятии приняли участие 4,5 тыс. человек, в том числе более 800 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам ЯМЭФ-2019 было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.
В 2020 году форум должен был пройти 23–25 апреля, но его перенесли на ноябрь 2021-го из-за распространения коронавируса, а потом на весну 2022 года.