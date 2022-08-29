Постпред Крыма при президенте Мурадов сообщил о переносе Ялтинского форума на год

Ялтинский экономический форум перенесли на год

Форум планировали провести в четвертом квартале текущего года. Однако в апреле глава Крыма Аксенов объявлял о переносе ЯМЭФ «в связи с нестабильной международной ситуацией»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировали провести осенью текущего года, переносится еще на год, сообщил ТАСС постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Он [форум] переносится, пока на следующий год», — сказал Мурадов.

16 февраля постпред рассказывал о переносе форума на конец сентября — октябрь из-за пандемии COVID-19. «На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая», — объяснял Мурадов, подчеркивая, что мероприятие переносится не из-за «напряженности вокруг».

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов объявлял о переносе ЯМЭФ на четвертый квартал 2022 года «в связи с нестабильной международной ситуацией».

Экономический форум в Ялте проходит ежегодно с 2015 года. Участие в нем принимали бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин тогда предлагал иностранцам сотрудничать с компаниями Донбасса.

Последний раз форум проходил в 2019 году. Тогда в мероприятии приняли участие 4,5 тыс. человек, в том числе более 800 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам ЯМЭФ-2019 было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи Pro Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Статьи Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции

В 2020 году форум должен был пройти 23–25 апреля, но его перенесли на ноябрь 2021-го из-за распространения коронавируса, а потом на весну 2022 года.