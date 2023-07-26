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Военная операция на Украине ,  
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Группировка «Запад» сообщила об уничтожении около взвода живой силы ВСУ

Минобороны: Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили около взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили «Хаммер» в полосе обороны первой танковой армии на купянском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергея Зыбинского.

На купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки «Запад» также нанес два авиаудара по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ.

Стрелок-зенитчик группировки «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВСУ из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова. Помимо этого, «Восток» отразил несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска.

Российские военные также пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. «Пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного. Понеся потери, противник отступил», — сказал Чехов.

Контрнаступление Украины по всей линии фронта продолжается с начала июня. Президент России Владимир Путин 23 июля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что «оно провалилось».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «вынужденная задержка» начала контрнаступления позволила России заминировать многочисленные территории и возвести оборонительные рубежи. «Мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия [наступательные] могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и разминируем эти районы», — объяснял украинский лидер.

Теги
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