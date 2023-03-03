Минпросвещения предложило обязать школы утверждать требования к форме

Замминистра Андрей Корнеев отметил, что сегодня унифицированная школьная форма не обязанность, а право, которым уже воспользовались 37 регионов. Министр уточнил: требования к форме — это не требования к внешнему виду и прическе

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Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил на заседании комитета Госдумы по просвещению замглавы ведомства Андрей Корнеев, передает ТАСС.

«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и т. д.», — сказал он.

По его словам, унифицированная школьная форма — не обязанность, а право, которым сейчас воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне субъекта Федерации, а образовательные учреждения уже будут их фиксировать.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил на заседании, что утверждение требований к одежде школьников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например, цвету волос. «Волосы — это внутреннее, но как раз вся система воспитания должна быть направлена на то, чтобы внутренне ребенок понимал, как и что. Это разные просто вопросы. А вот что касается дресс-кода и одежды, это очень важно», — указал он.

Правила ношения школьной формы сейчас устанавливаются на региональном уровне, соответствующий законопроект депутаты рассматривали еще в 2013 году. О планах ввести в России единую школьную форму Кравцов сообщил в ноябре 2022-го. «Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — пояснил он.

Результаты опроса, проведенного сервисом Superjob в ноябре, показали, что введение в школах единой формы поддерживают шесть из десяти россиян. По мнению 42% участников исследования, форма должна быть единой по всей стране, а 18% считают, что каждая школа может сама устанавливать модели и цвета. Доля сторонников единой школьной формы выросла на 12% с 2006 года, тогда инициативу поддержали 30% респондентов.