Минпросвещения решило ввести единую школьную форму

Кравцов рассказал о планах дополнительно обеспечить статус русского языка в качестве государственного и передать школы на региональный уровень для централизации механизмов управления

Минпросвещения планирует ввести единую школьную форму, заявил министр Сергей Кравцов, выступая перед депутатами. Его слова опубликовала пресс-служба ведомства.

Кравцов перечислил важные направления деятельности Минпровсвещения, по которым необходимо достичь взаимодействия с профильными комитетами Думы. Помимо единой школьной формы, речь идет о дополнительном обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и передаче школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».

«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — добавил министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект по передаче школ на региональный уровень, выразив надежду в принятии поправок до конца 2022 года. «Мы постараемся рассмотреть законодательную инициативу, несмотря на то что она совместного ведения, и выйти на принятие, учитывая, что у нас практически все депутаты поддержали», — пообещал он. Володин отметил, что при повышении качества образования будут появляться российские технологии, что приведет к развитию экономики «и все будет хорошо».

Правила ношения школьной формы сейчас устанавливаются на региональном уровне, соответствующий законопроект депутаты рассматривали в 2013 году.