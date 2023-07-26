Представители NASA приезжали в Россию для обсуждения утечки на корабле «Союз МС-22»

Представители NASA приезжали в Россию для обсуждения утечки на «Союзе»

Делегация NASA полторы недели назад приезжала в Россию на встречу с представителями «Роскосмоса», заявил руководитель американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано на пресс-конференции.

Монталбано и заместитель администратора Управления космических операций НАСА Кеннет Бауэрсоксом обсуждали с российскими коллегами причины утечки охлаждающей жидкости на «Союзе МС-22», а также запланированный полет корабля «Союз МС-24» на МКС, в котором будет участвовать астронавт НАСА.

В «Роскосмосе» считают, что причиной утечки стала «некая внешняя сила», инцидент с космическим мусором, сообщил Джоэл Монталбано. Он отметил, что в NASA провели независимое расследование и пришли к такому же выводу.

В декабре на «Союзе МС-22», на замену которому прибыл «Союз МС-23», произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По информации «Роскосмоса», причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.

В сентябре «Роскосмос» планирует отправить на МКС корабль «Союз МС-24» и посадить «Союз МС-23». Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О’Хара отправятся к МКС. Экипаж «Союза МС-23» — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио вернутся на Землю.



