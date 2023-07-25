Госдеп США: Россия и Китай могут повлиять на КНДР для ослабления напряженности в регионе

В Госдепе заявили, что Россия и Китай могут повлиять на КНДР

Россия и Китай могут использовать свое влияние на КНДР для ослабления напряженности на Корейском полуострове, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал Forbes.

«И у России, и у Китая есть потенциальная роль, которую они могут сыграть, в том числе через Совет Безопасности ООН. Они могут использовать свое влияние на КНДР, призывая ее воздержаться от угрожающего незаконного поведения, которое обостряет напряженность не только непосредственно в регионе, но и в более широких масштабах», — ответил он на вопрос про отношение США к визиту российской и китайской делегации в КНДР.

Российскую делегацию в КНДР возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. В военном ведомстве отметили, что делегация примет участие в торжественных мероприятиях, «посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов».

Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе.

Корейская война длилась более трех лет, с конца июня 1950-го по конец июля 1953 года, однако официально мирный договор до сих пор не подписан, страна оказалась разделена по 53-й параллели на Северную и Южную Кореи. Помощь КНДР оказывали СССР и КНР, тогда как на стороне Южной Кореи были США, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие западные страны.

Осенью прошлого года Пхеньян принял закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и ее руководителя Ким Чен Ына. Президент США Джо Байден говорил, что если КНДР нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то политическому режиму Северной Кореи придет конец.