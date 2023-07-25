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Протесты в Казахстане ,  
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Назарбаева решили охранять не как елбасы, а как бывшего президента

Бывшего президента Казахстана Назарбаева убрали из списка охраняемых госохраной лиц
Сюжет
Протесты в Казахстане
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Упоминание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева убрали из указа о лицах, находящихся под государственной охраной, следует из документа с поправками в данный указ, который подписал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Речь идет об указе № 814 «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан», который был опубликован на портале банка нормативных правовых актов страны. В новом указе среди задач Службы госохраны отсутствует упоминание о первом президенте Казахстана — елбасы (Назарбаеве), как это было в предыдущей редакции документа, обратило внимание издание Orda.kz. Сейчас в указе говорится только об «обеспечении безопасности президента Казахстана и других охраняемых лиц».

При этом в ст. 35 «Обеспечение экс-президентов республики» конституционного закона «О президенте республики Казахстан» говорится, что охрана бывшего президента осуществляется за счет государства.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010-го он носил официальный титул первого президента Республики Казахстан — елбасы (лидер нации). Однако после протестов в январе 2022 года были приняты поправки в Конституцию страны. Эти поправки в том числе коснулись закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававшего привилегии Назарбаеву. В феврале 2023 года закон утратил силу.

Депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Айдос Сарым объяснял, что после отмены закона полномочия и права Назарбаева и его семьи будут регулировать пункты Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан». Согласно ему бывшим президентам гарантируются как охрана, так и пенсия, жилье, транспорт и медобслуживание.

В июне началась реструктуризация канцелярии Назарбаева, позже его лишили многих постов и статуса главы высших попечительских советов основанных им «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда».

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Теги
Казахстан Нурсултан Назарбаев охрана Касым-Жомарт Токаев
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