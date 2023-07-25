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Курс евро на Мосбирже опустился ниже ₽100

Курс евро в начале торгов на Мосбирже опустился ниже ₽100 впервые с середины июля
Евро/Рубль EUR/RUB ₽99,935 -0,56% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽90,170 -0,37% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс евро в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 100 руб. в рамках утренней сессии, следует из данных торгов. В прошлый раз курс европейской валюты был ниже 100 руб. 14 июля.

На 7:04 евро снизился на 53,5 коп. и находился на уровне 99,96 руб., затем снова поднялся выше 100 руб. Одновременно с этим курс доллара находился на отметке 90,39 руб., снизившись на 0,14 коп. Юань прибавил 3 коп. и достиг показателя в 12,605 руб.

Основные торги на Мосбирже открываются в 10 утра.

6 июля курс евро поднялся выше 102 руб., достигнув на максимуме 102,0075 руб. по состоянию на 10:34 мск. Курс доллара также вырос: сперва до 93,4 руб. (плюс 2,4 руб., или на 2,64%), затем до 93,85 руб. Доллар превысил отметку 93 руб. впервые с марта 2022 года.

Как объяснили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, рубль ослаблялся в связи с платежным балансом и сезонным фактором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что исключать «значительную долю спекулятивных игр» нельзя.

Теги
курс евро курс доллара рубль Мосбиржа
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