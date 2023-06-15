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Белоусов назвал комфортным курсом доллар по 80-90 руб.

Первый вице-премьер Белоусов: «Комфортная зона для рубля — 80-90 руб. за доллар»
Текущая позиция рубля к доллару находится в комфортном для российской экономики диапазоне, считает первый зампред правительства Андрей Белоусов. С начала года российская валюта ослабла к доллару и евро примерно на 20%
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Евро/Рубль EUR/RUB ₽91,588 +0,26% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,728 -0,11% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Диапазон в 80-90 руб. за доллар является комфортным для экономики с точки зрения бюджета, также интересов экспортеров и импортеров, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — отметил Белоусов.

Российский рубль слабеет с начала мая. После краткосрочного укрепления до 76-77 к доллару и 83-84 к евро он начал быстро терять позиции. Наиболее сильно рубль ослабился после июньских праздников, и к середине месяца обновил годовые минимумы, преодолев отметки в 85 за доллар и 91 за евро впервые с апреля 2022 года.

Основную торговую сессию 15 июня российская валюта завершила на отметке 83,8 к доллару и 91,6 к евро, следует из данных Мосбиржи. Таким образом, с начала мая рубль потерял к доллару более 10%, а к евро — почти 8%. С начала 2023 года рубль ослабился к доллару почти на 18%, а к евро — более чем на 22%.

Председатель Банка России Эльвира Набиулилина в кулуарах ПМЭФ предупредила, что недавнее ослабление рубля будет переносится в цены. «Но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли в силу того, что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и так далее», — объяснила она. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет мониторить перенос ослабления рубля в цены и учитывать его при принятии решения о ключевой ставке.

О проинфляционных рисках, которые создает ослабление рубля, говорилось и в сообщении ЦБ по итогам июньского заседания по ключевой ставке. В нем отмечалось, что регулятор «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

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Негативная динамика курса могла быть спровоцирована снижением валютной выручки из-за сокращения объемов поставок и установления потолка цен на сырье, при одновременном восстановлении импорта, объясняли опрошенные РБК эксперты. Также давление на курс мог оказать и переход на расчеты в национальных валютах — из-за него снизился чистый приток валюты на рынок, отмечали они.

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Андрей Белоусов

чиновник, первый вице-премьер России

17 марта 1959 года
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