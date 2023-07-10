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Забастовка курьеров «Яндекса» в Астане. Видео
Появились кадры с забастовки курьеров «Яндекса» в Астане
В Астане в Казахстане курьеры «Яндекса» провели забастовку. Они были недовольны условиями труда. Они собрались на мопедах сначала на территории ЭКСПО, а потом поехали к монументу «Казахстанское солнце» на проспекте Кабанбай Батыра. Курьеры были остановлены сотрудниками полиции, из-за того что «создавали серьезные помехи дорожному движению», сообщили в полиции.
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