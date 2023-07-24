Патрушев назвал привлекательные для стран глобального Юга качества БРИКС

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Привлекательность организации БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) для других стран объясняется отсутствием конфронтационности в этом объединении, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств блока, курирующих вопросы безопасности в Йоханнесбурге.

«Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с «пятеркой». Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки», — цитирует Патрушева ТАСС.

По его словам, входящие в объединение государства «выстраивают общение не на принципе «ведущий — ведомый», где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов».

На встрече также присутствовали представители стран — «Друзей БРИКС».

В июне 2023 года встречу «Друзей БРИКС» в Кейптауне посетили представители 12 государств, которые высказывали пожелания вступить в это объединение: Аргентины, Бангладеш, Венесуэлы, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Ирана, Коморских Островов, Кубы, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Через месяц, 22–24 августа, в Йоханнесбурге должен пройти саммит БРИКС. От России в очном формате на саммите будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин выступит по видеосвязи 23 августа.

Власти ЮАР долго не могли определиться с форматом участия российского лидера в саммите из-за ордера на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд. ЮАР, которая ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, должна его исполнить.

Москва называла решение МУС юридически ничтожным. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны России.