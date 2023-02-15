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Лавров назвал суть обновленной концепции внешней политики России

Лавров: обновленная концепция внешней политики предусматривает лишение Запада монополии

Обновленная концепция внешней политики России предусматривает необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, эти рамки должны определяться на основе баланса интересов и Устава ООН.

По словам министра, сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад, или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и «подготовки к распаду России».

«Англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад» хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД. Они хотят контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире, отметил Лавров.

Президент России Владимир Путин 21 декабря 2022 года на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил концепцию внешней политики страны, с докладом тогда выступил Лавров. Как сообщил тогда глава департамента внешнеполитического планирования МИДа Алексей Дробинин, ведомство сможет выпустить новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года.

Как пояснил Дробинин, концепция создана для того, чтобы «иностранные друзья, партнеры и оппоненты понимали», куда Россия собирается «крутить педали» в ближайшие четыре-шесть лет.

Предыдущая версия документа была принята в 2016 году. В ноябре 2021 года Лавров отмечал, что тогда ситуация в мире была «несколько иной». В январе 2022 года Путину представили обновленную концепцию, но президент поручил ее доработать.

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14 февраля 2022 года, за десять дней до начала специальной военной операции на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что внешнеполитическая концепция России дорабатывается с учетом того, что происходит в мире.

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Сергей Лавров внешняя политика концепция

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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