Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
На выборах в Испании победила консервативная партия Политика, 14:42
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 14:39
МИД заявил о праве на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве Политика, 14:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:36
Похороны главы «ИКС Холдинга» назначили на 25 июля Бизнес, 14:36
Евгения Медведева попала в ДТП на такси Спорт, 14:34
В Киеве задержали бывшего одесского военкома, купившего виллу в Испании Политика, 14:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Журналист узнал о готовящемся переходе Захаряна в «Лацио» Спорт, 14:27
Авторы проекта о лишении гражданства России по рождению отозвали подписи Политика, 14:26
В Красноярске задержали устроившего погром в мечети мужчину Общество, 14:21
За полгода автомобили в России подорожали на 3%. Это только начало Авто, 14:17
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля Финансы, 14:17
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:16
Госдума вернется к обсуждению страхования средств граждан на инвестсчетах Финансы, 14:08
Политика ,  
0 

Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы

AFP: Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters)

Шведская активистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении полиции на митинге в минувшем июне, когда протестующие заблокировали порт в городе Мальмё, сообщает Agency France Press.

Согласно обвинительному акту, 20-летняя активистка «принимала участие в демонстрации, нарушившей движение транспорта», и «отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место происшествия».

Максимальное наказание по этой статье — шесть месяцев тюремного заключения, но прокурор Шарлотта Оттосен рассказала агентству, что обычно судьи в таких случаях выписывают штрафы.

Участники митинга, организованного группой экологических активистов «Верни будущее», попытались заблокировать въезд и выезд из порта Мальмё в знак протеста против использования ископаемого топлива.

«Мы предпочитаем не быть сторонними наблюдателями и вместо этого физически останавливаем инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы возвращаем себе будущее», — заявила тогда Тунберг.

В конце июня экоактивистка в составе делегации посетила Украину и приняла участие в первом заседании Международной рабочей группы по экологическим последствиям военных действий.

В этом заседании помимо Тунберг приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-президент Европарламента Хейди Хаутал и экс-президент Ирландии Мэри Робинсо.

После этого члены рабочей группы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече тот обратил внимание на «катастрофические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС» и отметил важность инициатив представителей группы.

Читайте на РБК Pro
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд
Что грозит компании за взятку и как защищаться в суде
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal

Тунберг 9 июня провела свою последнюю школьную забастовку. «Сегодня я оканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — пояснила она тогда.

Теги
Грета Тунберг суд Швеция
Материалы по теме
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции
Общество
Грета Тунберг и Майк Пенс встретились с Зеленским в Киеве
Политика
Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter