AFP: Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы

Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы

Грета Тунберг (Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters)

Шведская активистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении полиции на митинге в минувшем июне, когда протестующие заблокировали порт в городе Мальмё, сообщает Agency France Press.

Согласно обвинительному акту, 20-летняя активистка «принимала участие в демонстрации, нарушившей движение транспорта», и «отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место происшествия».

Максимальное наказание по этой статье — шесть месяцев тюремного заключения, но прокурор Шарлотта Оттосен рассказала агентству, что обычно судьи в таких случаях выписывают штрафы.

Участники митинга, организованного группой экологических активистов «Верни будущее», попытались заблокировать въезд и выезд из порта Мальмё в знак протеста против использования ископаемого топлива.

«Мы предпочитаем не быть сторонними наблюдателями и вместо этого физически останавливаем инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы возвращаем себе будущее», — заявила тогда Тунберг.

В конце июня экоактивистка в составе делегации посетила Украину и приняла участие в первом заседании Международной рабочей группы по экологическим последствиям военных действий.



В этом заседании помимо Тунберг приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-президент Европарламента Хейди Хаутал и экс-президент Ирландии Мэри Робинсо.



После этого члены рабочей группы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече тот обратил внимание на «катастрофические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС» и отметил важность инициатив представителей группы.

Тунберг 9 июня провела свою последнюю школьную забастовку. «Сегодня я оканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — пояснила она тогда.