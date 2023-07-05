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Шведской экоактивистке Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции в ходе экологической акции в городе Мальмё этим летом, сообщает SVT.

Акция проходила в июне в Мальмё, который служит портом для нефтяных танкеров. Тунберг вместе с другими экологическими активистами — участниками общественной организации «Верни будущее» — попытались заблокировать заход в порт танкеров и выход судов из него, уточняет телекомпания.

«Блокада — часть мирного сопротивления индустрии ископаемого топлива, которая угрожает будущему молодежи», — заявляла организация на своем сайте. Акция, о которой идет речь, проходила 19 июня.

Как сообщила SVT прокурор Шарлотта Оттесен, Тунберг и другие демонстранты мешали движению транспорта и потому полиция попросила их отойти. Однако экоактивисты не сделали этого, сказала прокурор. Она допустила, что Тунберг оштрафуют. Однако активистке может грозить до шести месяцев лишения свободы, отмечает Reuters.

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток. В 2018 году она впервые вышла к зданию шведского риксдага (парламента) с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов.

Забастовки Тунберг получили название «школьных». Впоследствии девушка объявила, что будет выходить к парламенту вместо уроков каждую пятницу. Так она стала инициатором экодвижения Fridays For Future («Пятницы ради будущего»).

В июне Тунберг объявила, что завершает школьные забастовки, так как в связи с окончанием ею школы они больше не могут так называться. Однако девушка продолжила участвовать в протестах в другом формате.

Тунберг четырежды номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре 2019 года журнал Time назвал ее «человеком года». Она стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим это звание.