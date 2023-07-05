Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 16:06
Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля Политика, 23:22
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции Общество, 22:53
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 22:46
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона Политика, 22:26
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах Политика, 22:23
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч на Уимблдоне Спорт, 22:19
В Чечне завели дело после нападения на журналистку Милашину Политика, 22:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 22:00
В Макеевке нефтебаза загорелась после обстрела Политика, 21:51
У Милашиной диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы Политика, 21:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:45
Джокович вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 21:43
На рэпера Kizaru завели административное дело о пропаганде наркотиков Общество, 21:25
ОПЕК опровергла приглашение Азербайджана стать ее членом Экономика, 21:16

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Общество ,  
0 

Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции

Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции на экологической акции
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Шведской экоактивистке Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции в ходе экологической акции в городе Мальмё этим летом, сообщает SVT.

Акция проходила в июне в Мальмё, который служит портом для нефтяных танкеров. Тунберг вместе с другими экологическими активистами — участниками общественной организации «Верни будущее» — попытались заблокировать заход в порт танкеров и выход судов из него, уточняет телекомпания.

«Блокада — часть мирного сопротивления индустрии ископаемого топлива, которая угрожает будущему молодежи», — заявляла организация на своем сайте. Акция, о которой идет речь, проходила 19 июня.

Как сообщила SVT прокурор Шарлотта Оттесен, Тунберг и другие демонстранты мешали движению транспорта и потому полиция попросила их отойти. Однако экоактивисты не сделали этого, сказала прокурор. Она допустила, что Тунберг оштрафуют. Однако активистке может грозить до шести месяцев лишения свободы, отмечает Reuters.

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток. В 2018 году она впервые вышла к зданию шведского риксдага (парламента) с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов.

Забастовки Тунберг получили название «школьных». Впоследствии девушка объявила, что будет выходить к парламенту вместо уроков каждую пятницу. Так она стала инициатором экодвижения Fridays For Future («Пятницы ради будущего»).

Читайте на РБК Pro
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Индустрия Web3 готова к прорыву: 5 стартапов, за которыми стоит следить
Как привлечь к ответственности поставщика за товар ненадлежащего качества

В июне Тунберг объявила, что завершает школьные забастовки, так как в связи с окончанием ею школы они больше не могут так называться. Однако девушка продолжила участвовать в протестах в другом формате.

Тунберг четырежды номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре 2019 года журнал Time назвал ее «человеком года». Она стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим это звание.

Теги
Швеция Грета Тунберг

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Грета Тунберг и Майк Пенс встретились с Зеленским в Киеве
Политика
Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку
Общество
Грета Тунберг подала в суд на Швецию из-за политики по климату
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter