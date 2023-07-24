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Площадь природных пожаров в России превысила 1 млн га

МЧС: площадь природных пожаров в России превысила 1 млн га
Фото: mchs_official / Telegram
Фото: mchs_official / Telegram

Площадь природных пожаров в России превысила 1 млн га, сообщает МЧС.

По данным ведомства на 24 июля, 267 очагов природных пожаров зафиксированы в 19 субъектов Федерации.

В ведомстве предупредили, что высокая пожарная опасность сохранится на этой неделе в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия.

Предыдущая волна природных пожаров произошла весной. Масштабные возгорания были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. В этих субъектах выявили в общей сложности 227 нарушений правил пожарной безопасности, было возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн руб., рaсскaзaли в Рослесхозе.

В ряде регионов, включая Амурскую область и Хабаровский край, из-за пожаров вводили режим ЧС. Для координации тушения пожаров и помощи местным жителям в Забайкальский край, Тюменскую, Курганскую и Свердловскую области приезжал глава МЧС Александр Куренков.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля власти вводили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

По словам губернатор региона Натальи Комаровой, в регионе в тот день действовало 39 лесных пожаров на площади 9,1 тыс. га и пять ландшафтных на площади 599 га. «По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков», — объяснила глава ХМАО.

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