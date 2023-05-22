В МЧС заявили о стабилизации обстановки с природными пожарами
Обстановка с природными пожарами в России за прошедшую неделю стабилизировалась, сообщила пресс-служба МЧС.
В 15 субъектах все еще действует 78 очагов на площади более 6,4 тыс. гектаров. К тушению привлечено свыше 1,2 тыс. человек и 260 единиц техники. В Свердловской и Тюменской областях применялись воздушные суда МЧС.
«За отчетный период потушено более 10,1 тыс. техногенных пожаров, на которых спасены 944 человека, эвакуированы более 5,3 тыс. человек», — добавили в ведомстве. В Москве и Воронеже для ликвидации крупных пожаров применялись вертолеты и пожарные поезда. В тушении более 1,2 тыс. пожаров принимали участие добровольцы.
Весной масштабные природные пожары начались в нескольких регионах России, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. В этих субъектах выявили в общей сложности 227 нарушений правил пожарной безопасности, возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн руб., рaсскaзaли в Рослесхозе.
В ряде регионов, включая Амурскую область и Хабаровский край, из-за пожаров вводили режим ЧС. Для координации тушения пожаров и помощи местным жителям в Забайкальский край, Тюменскую, Курганскую и Свердловскую области приезжал глава МЧС Александр Куренков.