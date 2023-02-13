СВР заявила о вербовке США боевиков для терактов в России и СНГ

СВР заявила о вербовке и подготовке США боевиков для терактов в России и СНГ

В январе было завербовано 60 боевиков, сейчас их готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждает СВР. В ведомстве заявили, что затем их планируют перебросить в Россию и страны СНГ

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Американские военные вербуют боевиков, связанных с террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в России), для совершения терактов в России и странах СНГ, утверждает Служба внешней разведки со ссылкой на «заслуживающие доверия данные», поступающие в СВР.

«Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии», — говорится в сообщении. В январе было завербовано 60 боевиков, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, заявила разведка. В настоящее время их обучают на американской базе Эт-Танф в Сирии, в том числе изготовлению и применению самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности, утверждает ведомство. «Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», — говорят в СВР.

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В ближайшее время, по утверждению разведки, боевиков должны забросить на территорию России и стран СНГ для подготовки и осуществления терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военных. «По замыслу американцев» помогать им будут подпольные ячейки международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

В СВР заявили, что США, «будучи одержимыми безумной идеей «обескровливания» России», допускают использование террористов «в своих грязных целях», что ставит Вашингтон «в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками».

Весной прошлого года директор СВР Сергей Нарышкин утверждал, что Госдепартамент США поручил подконтрольным организациям распространять в Telegram-каналах и соцсетях «самые невероятные» фейки» о российской военной операции на Украине. Для вбросов был подготовлен «набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику слоганов», в которых утверждается, что «демократический киевский режим» при поддержке «великого и ужасного» Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение «тоталитарной» России, а также содержится призыв к протестам. Действия Госдепа Нарышкин сравнивал с деятельностью министерства пропаганды Третьего рейха и его главы Йозефа Геббельса.