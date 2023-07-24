Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Ozon решил взять на работу 500 осужденных Бизнес, 11:45
Только в одном из новых регионов планируется удаленка для студентов вузов Общество, 11:43
Как добиться того, чтобы франчайзи не банкротились, а приносили роялти Pro, 11:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Мишустин назвал сроки расселения аварийного жилья в России Недвижимость, 11:36
Путин повысил сроки пребывания военнообязанных в запасе на пять лет Политика, 11:35
В Думе передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тыс. руб. Политика, 11:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В СВР санкции против главы разведки Сербии посчитали актом агрессии США Политика, 11:29
В «Зените» объяснили, почему Эракович не перешел в «Спартак» Спорт, 11:28
Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную аренду в Москве Недвижимость, 11:26
Lamoda внедрила платформу «билайн adtech» для привлечения покупателей Новая экономика, 11:22
В России снова дефицит складов. Как получить нужную площадь Pro, 11:18
Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды Общество, 11:18
SEC сообщила о планах обжаловать решение суда по делу Ripple Крипто, 11:17
Общество ,  
0 

Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды

Следствие попросило арестовать инженера по делу о гибели 4 человек в ТЦ «Времена года»
Последствия&nbsp;прорыва трубы с горячей водой в ТЦ &laquo;Времена года&raquo;
Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» (Фото: moscowproc / Telegram)

Следствие после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» будет настаивать в суде на аресте его главного инженера, сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Инженеру предъявили обвинение в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех лиц (ч. 3 ст. 217 УК), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила прокуратура.

Трубу с кипятком в столичном торговом центре прорвало днем 22 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что это произошло на кухне ресторана. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Shot писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС сообщали, что ожоги получили десять человек.

Следователи изъяли техническую документацию, а также допросили руководство и инженеров ТЦ. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК.

Читайте на РБК Pro
«Шеф был самодур»: что не нужно говорить о прежнем работодателе
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist
Как защититься, если власти пытаются признать постройку самостроем
Теги
прокуратура арест обвинения инженер ТЦ прорыв трубы
Материалы по теме
Главного инженера ТЦ «Времена года» задержали по делу о гибели 4 человек
Общество
Расследованием по ТЦ в Москве займется управление по особо важным делам
Общество
Площадь затопления в московском ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter