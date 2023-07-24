Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды

Следствие попросило арестовать инженера по делу о гибели 4 человек в ТЦ «Времена года»

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» (Фото: moscowproc / Telegram)

Следствие после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» будет настаивать в суде на аресте его главного инженера, сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Инженеру предъявили обвинение в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех лиц (ч. 3 ст. 217 УК), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила прокуратура.

Трубу с кипятком в столичном торговом центре прорвало днем 22 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что это произошло на кухне ресторана. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Shot писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС сообщали, что ожоги получили десять человек.

Следователи изъяли техническую документацию, а также допросили руководство и инженеров ТЦ. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК.