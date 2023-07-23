Прокуратура показала кадры с места прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

Прокуратура Москвы показала фото и видео с места предполагаемого прорыва трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года». Видео опубликовано в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в подписки к изображениям.

Сотрудники прокуратуры продолжают работу на месте происшествия.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

Телеграм-канал SHOT писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС России уточнили «РИА Новости», что в результате ЧП с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы девять человек.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.