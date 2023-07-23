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Прокуратура показала кадры с места прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

Прокуратура Москвы опубликовала видео с места прорыва трубы в ТЦ «Времена года

Прокуратура Москвы показала фото и видео с места предполагаемого прорыва трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года». Видео опубликовано в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в подписки к изображениям.

Сотрудники прокуратуры продолжают работу на месте происшествия.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

Телеграм-канал SHOT писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС России уточнили «РИА Новости», что в результате ЧП с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы девять человек.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Теги
Москва "Времена года" прокуратура прорыв трубы
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