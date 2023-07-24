Трамп назвал Байдена «глупым» за признание о нехватке боеприпасов у США

Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал признание действующего американского лидера Джо Байдена о дефиците боеприпасов в стране. «Насколько глупым можно быть, чтобы так говорить?» — сказал он в интервью Fox News.

В начале июля Байден заявил в интервью CNN, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США для восполнения запасов их недостаточно. По его словам, поэтому было принято решение передать Киеву кассетные снаряды.

«У нас есть человек, который не понимает, что он делает. У нас есть человек, который... встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — отреагировал Трамп на признание Байдена.

По словам политика, в конце его президентского срока военные склады в США были «забиты до краев» боеприпасами. Если Байден все это раздал, то это «ужасно», отметил Трамп. Однако то, что он рассказал об этом «враждебным странам», еще хуже, счел экс-президент.

Трамп подчеркнул, что сейчас «самое опасное время» в истории США из-за рисков использования ядерного оружия, а Китай и Северная Корея, которые «ненавидят» Вашингтон, услышали, что у Штатов нет боеприпасов.

The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в США ранее писала, что поставки кассетных боеприпасов Украине, как ожидается, будут временной мерой в ожидании увеличения производства обычных артиллерийских снарядов весной 2024 года.

FT отмечала, что страны Запада могут оказаться не готовы к новому потенциальному конфликту, например с Китаем, из-за нехватки оружия. Газета напомнила, что западные склады с оружием оказались истощены после начала конфликта на Украине, а некоторые боеприпасы и ракеты «убывают быстрее, чем производятся».

Об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в США сообщили в ноябре 2022 года источники CNN. По их словам, речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах и о переносных зенитных комплексах Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin.

Россия критикует поставки западными странами оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия лишь скажутся на продолжительности конфликта, затянув его.