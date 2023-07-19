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FT узнала о неготовности Запада к конфликту с КНР из-за дефицита оружия

FT: Запад может быть не готов к потенциальному конфликту с Китаем из-за дефицита оружия
Из-за конфликта на Украине склады вооружений в США и ЕС оказались истощены. Это может привести к неготовности Запада противостоять Китаю в потенциальном конфликте за Тайвань, пишет FT со ссылкой на опрошенных экспертов
Фото: Wang Yu / Zuma / ТАСС
Фото: Wang Yu / Zuma / ТАСС

Западные страны могут быть не готовы к новому потенциальному конфликту, например с Китаем, из-за нехватки оружия, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Газета напоминает, что западные склады с оружием оказались истощены после начала конфликта на Украине, а некоторые боеприпасы и ракеты «убывают быстрее, чем производятся». По данным FT, «западные покровители» уже потратили на оборону и финансовую помощь Украине около $170 млрд, однако эта сумма может увеличиться, поскольку президент Владимир Зеленский «продолжает просить все больше и больше оружия».

«Оборонно-промышленная база изо всех сил пытается увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту — например, с Китаем из-за Тайваня», — говорится в статье.

По словам директора оборонной программы Центра новой американской безопасности (CNAS) Стейси Петтиджо, в настоящее время западная оборонная промышленность настолько консолидирована, что не может очень быстро расширяться, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Это значит, что мы медлительны и отстаем, что у нас нет ничего в достатке», — указала эксперт.

Помимо этого, опрошенные FT эксперты также указали на отсутствие сотрудничества между военно-промышленными комплексами США и Европы, хотя они могли бы дополнять и поддерживать друг друга в случае необходимости. Директор по внешнеполитическим исследованиям аналитического центра Brookings Institution Майкл О'Хэнлол отметил, что Вашингтон уже столкнулся с «загадкой» того, как «лучше всего подготовиться к потенциальной войне».

В отчете CNAS, который есть в распоряжении FT, говорится, что существующие запасы вооружений в США «слишком малы, чтобы остановить начальный этап потенциального вторжения, «не говоря уже о том, чтобы одержать победу в затяжном конфликте против Китая». В центре настаивают на производстве большего количества вооружений — от ракет большой и средней дальности до систем эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны.

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О том, что на фоне украинского конфликта во многих странах НАТО, в том числе в Германии, оказались истощены запасы оружия и боеприпасов, неоднократно говорил генсек военного блока Йенс Столтенберг. «Наши запасы оружия и боеприпасов истощены и нуждаются в пополнении», — заявил он в середине июня. Тогда он также отметил, что встречался с представителями оборонной промышленности и обсуждал в том числе вопрос, как ликвидировать барьеры для сотрудничества в рамках НАТО.

Об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в армии США сообщили в середине ноября 2022 года и источники CNN. В первую очередь, указали они, речь идет о запасах 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и о переносных зенитных комплексах Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin. Собеседники CNN тогда указали, что Вашингтон поставляет Киеву излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

Россия критикует поставки западными странами оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия достижению Москвой намеченных целей не помешают, но лишь скажутся на продолжительности конфликта, затянув его.

FT узнала о неготовности Запада к конфликту с КНР из-за дефицита оружия
FT узнала о неготовности Запада к конфликту с КНР из-за дефицита оружия

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки оружия дефицит вооружения Китай Запад
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