Минстрой не будет вводить меры поддержки из-за повышения ставки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Ozon решил взять на работу 500 осужденных Бизнес, 11:45
Только в одном из новых регионов планируется удаленка для студентов вузов Общество, 11:43
Как добиться того, чтобы франчайзи не банкротились, а приносили роялти Pro, 11:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Мишустин назвал сроки расселения аварийного жилья в России Недвижимость, 11:36
Путин повысил сроки пребывания военнообязанных в запасе на пять лет Политика, 11:35
В Думе передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тыс. руб. Политика, 11:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В СВР санкции против главы разведки Сербии посчитали актом агрессии США Политика, 11:29
В «Зените» объяснили, почему Эракович не перешел в «Спартак» Спорт, 11:28
Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную аренду в Москве Недвижимость, 11:26
Lamoda внедрила платформу «билайн adtech» для привлечения покупателей Новая экономика, 11:22
В России снова дефицит складов. Как получить нужную площадь Pro, 11:18
Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды Общество, 11:18
SEC сообщила о планах обжаловать решение суда по делу Ripple Крипто, 11:17
Экономика ,  
0 

Минстрой не будет вводить меры поддержки из-за повышения ставки

Файзуллин: Минстрой не будет вводить меры поддержки из-за повышения ключевой ставки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минстрой России не планирует вводить меры поддержки отрасли после повышения ключевой ставки Центробанком, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда», — сказал министр на всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».

Файзуллин добавил, что в Минстрое, правительстве и финансовом институте «Дом.РФ» отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

21 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. До этого она оставалась неизменной с прошлого сентября. Последний раз ЦБ повышал ставку — с 9,5 до 20% — в феврале прошлого года.

По прогнозам регулятора, в текущем году инфляция составит 5–6,5% и вернется к 4% в 2024-м. ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях; ближайшее назначено на 15 сентября.

Вслед за ключевой вырастут ипотечные ставки — примерно на 1%, считают опрошенные «РБК Недвижимость» специалисты. По их мнению, на большее повышение банки не пойдут, поскольку ипотека и так уже дорожала в этом году. Специалисты считают, что увеличение ключевой ставки в первую очередь отразится на ставках по вторичной недвижимости, где нет льготных программ и низких ставок.

Читайте на РБК Pro
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Теги
Минстрой Ирек Файзуллин Строительство ключевая ставка ЦБ Центробанк
Материалы по теме
В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки
Экономика
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
Финансы
Банк России повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter