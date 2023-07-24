Минстрой не будет вводить меры поддержки из-за повышения ставки

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Минстрой России не планирует вводить меры поддержки отрасли после повышения ключевой ставки Центробанком, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда», — сказал министр на всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».

Файзуллин добавил, что в Минстрое, правительстве и финансовом институте «Дом.РФ» отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

21 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. До этого она оставалась неизменной с прошлого сентября. Последний раз ЦБ повышал ставку — с 9,5 до 20% — в феврале прошлого года.

По прогнозам регулятора, в текущем году инфляция составит 5–6,5% и вернется к 4% в 2024-м. ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях; ближайшее назначено на 15 сентября.

Вслед за ключевой вырастут ипотечные ставки — примерно на 1%, считают опрошенные «РБК Недвижимость» специалисты. По их мнению, на большее повышение банки не пойдут, поскольку ипотека и так уже дорожала в этом году. Специалисты считают, что увеличение ключевой ставки в первую очередь отразится на ставках по вторичной недвижимости, где нет льготных программ и низких ставок.