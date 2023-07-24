Мишустин прилетел во Владивосток

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл во Владивосток, сообщается в телеграм-канале правительства России.

Там он выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Владивосток стал первым городом в рамках четырехдневной поездки (с 24 по 27 июля) Мишустина по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 25 июля председатель правительства должен посетить локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ, 26 июля — проведет совещание в Горно-Алтайске по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России, 27 июля — посетит в Норильске Надеждинский металлургический завод им. Б.И.Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка».

В июне Мишустин ездил в Татарстан. Там он в сопровождении главы региона Рустама Минниханова посетил производственные цеха Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

До этого, в мае, Мишустин летал в Китай. В Пекине российский премьер-министр встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и премьером государственного совета Ли Цяном, а также принял участие в российско-китайских переговорах. В Шанхае Мишустин принял участие в российско-китайском бизнес-форуме, посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии, провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.