Беспилотник атаковал здание бизнес-центра в Москве в районе ЗИЛ

В Москве беспилотник попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева

Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах и телеграм-канал «112».

До этого ТАСС передавал, что осколки еще одного дрона были найдены на Комсомольском проспекте. Там от дома № 18 в сторону области перекрыли движение, сообщал столичный дептранс.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям около 4 часов утра. «Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Все оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — заявили в ведомстве, добавив, что никто не пострадал.