Politico узнало, что MC-12 США попал в спутную струю из-за Су-35 в Сирии

Российский истребитель пролетел близко от американского самолета-разведчика над Сирией, что вынудило экипаж пройти через турбулентный след и поставило под угрозу жизни четырех летчиков, пишет издание

Истребитель Су-35 (Фото: Global Look Press)

Российский истребитель пролетел близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, что вынудило экипаж последнего пройти через турбулентный след, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников США. Инцидент, произошедший в воскресенье, 16 июля, поставил под угрозу жизни четырех членов экипажа, утверждают собеседники Politico.

Спутная струя, или турбулентный след, — это локальное возмущение воздуха, возникающее в результате перемещения в нем самолета.

По словам собеседников издания, действия российского Су-35 помешали экипажу американского MC-12 управлять самолетом. Насколько близко российский самолет подлетел к американскому, чиновники не уточнили. MC-12 используется Силами специальных операций Соединенных Штатов для деятельности против «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В начале июля США обвинили российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) Соединенных Штатов заявило, что три российских истребителя перехватили три MQ-9 Reaper, которые участвовали в операции против ИГ. Они выпустили перед дронами несколько парашютных ракет, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж, что мешало операторам управлять беспилотниками.

На следующий день российская сторона заявила, что коалиция во главе с США нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. По данным Москвы, в июне было зафиксировано 315 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции.

На прошлой неделе агентство The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США не исключают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам ВКС России в Сирии. В Пентагоне заявили, что действия российской авиации, в частности, осложнили удар по одному из лидеров ИГ. О его ликвидации Вашингтон отчитался 9 июля.