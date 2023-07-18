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Politico узнало, что MC-12 США попал в спутную струю из-за Су-35 в Сирии

Politico: самолет США MC-12 попал в спутную струю из-за подлета Су-35 в Сирии
Российский истребитель пролетел близко от американского самолета-разведчика над Сирией, что вынудило экипаж пройти через турбулентный след и поставило под угрозу жизни четырех летчиков, пишет издание
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35 (Фото: Global Look Press)

Российский истребитель пролетел близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, что вынудило экипаж последнего пройти через турбулентный след, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников США. Инцидент, произошедший в воскресенье, 16 июля, поставил под угрозу жизни четырех членов экипажа, утверждают собеседники Politico.

Спутная струя, или турбулентный след, — это локальное возмущение воздуха, возникающее в результате перемещения в нем самолета.

По словам собеседников издания, действия российского Су-35 помешали экипажу американского MC-12 управлять самолетом. Насколько близко российский самолет подлетел к американскому, чиновники не уточнили. MC-12 используется Силами специальных операций Соединенных Штатов для деятельности против «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В начале июля США обвинили российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) Соединенных Штатов заявило, что три российских истребителя перехватили три MQ-9 Reaper, которые участвовали в операции против ИГ. Они выпустили перед дронами несколько парашютных ракет, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж, что мешало операторам управлять беспилотниками.

На следующий день российская сторона заявила, что коалиция во главе с США нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. По данным Москвы, в июне было зафиксировано 315 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции.

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На прошлой неделе агентство The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США не исключают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам ВКС России в Сирии. В Пентагоне заявили, что действия российской авиации, в частности, осложнили удар по одному из лидеров ИГ. О его ликвидации Вашингтон отчитался 9 июля.

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Су-35 Сирия самолет США
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