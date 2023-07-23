Богомаз сообщил об одном раненом после обстрела Брянской области

Богомаз: после обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области один человек пострадал

Один мирный житель пострадал в результате обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Богомаза.

Полевые Новоселки находятся в Суземском районе области. Как уточнял Богомаз, в результате обстрела было нарушено электроснабжение как в поселке, так и в соседнем селе Павловичи.

14 июля Богомаз сообщал об обстреле поселка Белая Березка. В результате атаки погибла женщина 1939 года рождения, три человека получили легкие ранения. Из-за обстрела загорелись три жилых дома.

В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. С начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.