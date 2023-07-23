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Богомаз сообщил об одном раненом после обстрела Брянской области

Богомаз: после обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области один человек пострадал
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Военная операция на Украине

Один мирный житель пострадал в результате обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Богомаза.

Полевые Новоселки находятся в Суземском районе области. Как уточнял Богомаз, в результате обстрела было нарушено электроснабжение как в поселке, так и в соседнем селе Павловичи.

14 июля Богомаз сообщал об обстреле поселка Белая Березка. В результате атаки погибла женщина 1939 года рождения, три человека получили легкие ранения. Из-за обстрела загорелись три жилых дома.

В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. С начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.

Теги
Брянская область Александр Богомаз обстрел
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