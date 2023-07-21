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ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Гладков: села Вязовое и Графовка в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Села Вязовое и Графовка в Краснояружском районе Белгородской области попали под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Вязовом повреждения получили частный дом и автомобиль, в селе Графовка — линия электропередачи.

Несколькими часами ранее в том же районе обстрелу подверглось село Илек-Пеньковка. Были повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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