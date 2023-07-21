Гладков: села Вязовое и Графовка в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

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Села Вязовое и Графовка в Краснояружском районе Белгородской области попали под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Вязовом повреждения получили частный дом и автомобиль, в селе Графовка — линия электропередачи.

Несколькими часами ранее в том же районе обстрелу подверглось село Илек-Пеньковка. Были повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.