В двух селах Брянской области пропало электричество после обстрела
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Пострадавших нет. В результате обстрела было нарушено электроснабжение, оно отсутствует в селе Павловичи и в самих Полевых Новоселках, также поврежден один жилой дом.
В прошлый раз Богомаз сообщал об обстреле 14 июля. По его словам, украинские военные обстреляли поселок Белая Березка, погибла женщина 1939 года рождения, три человека были легко ранены. В результате обстрела загорелись три жилых дома.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.