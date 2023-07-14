Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Индонезия запустит национальную криптобиржу в июле Крипто, 14:46
Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите Политика, 14:43
В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС Политика, 14:40
Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой Общество, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке Город, 14:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:30
Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области Политика, 14:23
Власти Украины заявили о планах выращивать каннабис в Крыму Политика, 14:08
Кремль назвал несправедливой позицию МОК по российским спортсменам Спорт, 14:06
Рынок дорогих новостроек восстанавливается. Эксперты ожидают роста спроса РБК Недвижимость, 14:02
JPMorgan: предстоящий халвинг биткоина станет для майнеров стресс-тестом Крипто, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области

Богомаз: пожилая женщина погибла при обстреле Белой Березки в Брянской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Погибла женщина 1939 года рождения, три человека были легко ранены. Загорелись три жилых дома.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области
Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Персоны
обстрел Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле
Политика
Медведев призвал «расчехлить» кассетные снаряды из-за обстрела Токмака
Политика
Один человек пострадал при обстреле села в Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter