Богомаз: пожилая женщина погибла при обстреле Белой Березки в Брянской области

Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области

Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Погибла женщина 1939 года рождения, три человека были легко ранены. Загорелись три жилых дома.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.