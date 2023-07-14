Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области
Богомаз: пожилая женщина погибла при обстреле Белой Березки в Брянской области
Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Погибла женщина 1939 года рождения, три человека были легко ранены. Загорелись три жилых дома.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.
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