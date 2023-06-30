«Роскосмос» предложил строить новую станцию на орбите вместе с Африкой

В строительстве новой российской орбитальной станции могут принять участие страны Северой Африки — Алжир и Египет. Им «Роскосмос» предложил построить собственные модули для станции

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия предложила властям Алжира и Египта поучаствовать в строительстве российской орбитальной станции, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он сообщил, что недавно посетил эти страны с визитом, где встретился в том числе руководителями национальных космических агентств. «Я предложил им участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное, не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — сказал он.

В мае «Роскосмос» сообщал, что страны — участницы Международной космической станции пока не приняли окончательное решение о сроках ее вывода из эсксплуатации. Этот комментарий относился к заявлению главы NASA Билла Нельсона, который сказал, что свести с орбиты МКС планируется в 2030 — 2031 годах. Американская сторона еще в феврале 2022 года представила план затопления обломков станции в Тихом океане. В настоящее время работа МКС, в том числе российского сегмента, продлена до 2028 года.

Вопрос о национальной альтернативе МКС в России обсуждается последние несколько лет. Еще в 2017 году тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин поручал «Роскосмосу» проработать этот вопрос.

В апреле 2021 года Юрий Борисов (тогда был вице-премьером) сообщил, что Россия откажется от МКС и будет создавать собственную орбитальную станцию, о чем надо уведомить российских партнеров в космической сфере. Рогозин, возглавлявший к тому моменту «Роскосмос», говорил, что первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов к отправке на орбиту к 2025 году, также сообщал, что он уже находится в работе, опубликовав видео. На кадрах оказался Научно-энергетический модуль НЭМ-1. Он изначально строился для работы в составе МКС. Его разработка началась более десяти лет назад, но сроки запуска постоянно сдвигались. Контракт на постройку модуля в 2012 году выиграла корпорация «Энергия». Его стоимость составляла 15,15 млрд руб. и по его условиям построить НЭМ-1 корпорация должна была до 2015 года. Изначально его планировали запустить в 2023 году для работы в составе МКС, но в ноябре 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, что запуск отложен на 2024 год.