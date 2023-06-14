Шойгу проверил систему контроля космоса

Шойгу проверил, как идет дежурство на станции для обнаружения малоразмерных космических объектов. В ВКС сообщили, что к 2027 году смогут в четыре раза быстрее обнаруживать иностранные спутники

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Министр обороны Сергей Шойгу приехал на новый объект системы контроля космического пространства и проверил, как там идет боевое дежурство, сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Объект находится в Западном военном округе, где именно, не уточняется.

Командующий Космическими войсками — замкомандующего ВКС Александр Головко рассказал Шойгу о характеристиках радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов. Она может находить и контролировать их в околоземном космическом пространстве.

«Головко отметил, что с вводом в строй новой станции <...> время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза», — сообщило министерство. К 2027 году ВКС смогут обнаруживать иностранные спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, а определять их назначение — в два раза быстрее.

Летом 2021 года Шойгу заявил, что космос и киберпространство активно вовлекаются в военное противоборство, а некоторые страны создают космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а «планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах». «Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны», — предупреждал он тогда.

О рисках конфликта в космосе также предупреждают в США. Как писала The Wall Street Journal, Пентагон обеспокоен развитием лазерных и ракетных вооружений в Китае и России, из-за чего Белый дом предложил увеличить бюджет Космических сил США до рекордных $30 млрд. Bloomberg передавал, что летом Вашингтон готовится запустить группу спутников-шпионов для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить объекты на орбите.