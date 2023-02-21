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Полет на «Союзе» белорусского космонавта отложили на полгода

«Роскосмос» сообщил о переносе на полгода полета белорусского космонавта на «Союзе»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Полет в космос первого белорусского космонавта откладывается до весны 2024 года, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

«Примерно на полгода — с осени 2023 года на весну 2024 года — сдвинется полет на «Союзе» первого космонавта Республики Беларусь», — сообщили в госкорпорации.

О том, что полет белорусского космонавта может состояться этой осенью, в апреле прошлого года говорил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Белоруссия должна представить не менее двух десятков кандидатов, отберут в результате двоих — основного космонавта и дублера. Отбор стартовал в июне.

Полет представителя Белоруссии на российском космическом корабле попросил подготовить президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в прошлом апреле. По мнению российского президента, миссия станет «новой важной вехой сотрудничества в освоении и изучении космоса».

Теги
космос Белоруссия Роскосмос «Союз»
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