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Израильские резервисты отказались от службы в знак протеста

Около 10 тыс. резервистов ЦАХАЛ отказались от службы, протестуя против судебной реформы

Около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) откажутся добровольно являться на службу, если будет продвигаться судебная реформа правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет издание The Times of Israeal.

Резервисты присоединились к протесту 1 тыс. пилотов израильских ВВС.

В марте в Израиле начались масштабные акции протестов из-за судебной реформы. Ее суть заключается в предоставлении правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращении полномочий Верховного суда. Из-за массовых митингов рассмотрение законопроекта отложили.

Протесты в стране продолжаются до сих пор. 16 июля на протесты в Тель-Авиве вышли 150 тыс. человек. Протестующие написали на дороге «Байден, спаси нас», обратившись к президенту США Джо Байдену, призывая его таким образом оказать международное давление на Нетаньяху. Правительство стремится принять закон относительно судебной системы в конце июля, перед тем как уйти на летние каникулы.

Теги
Израиль ЦАХАЛ протесты судебная реформа
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