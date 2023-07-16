Более 150 тыс. протестующих в 28 раз вышли на акцию в Тель-Авиве против судебной реформы

Более 150 тыс. человек вышли на протест в Израиле против судебной реформы

Более 150 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы в 28 раз, сообщает The Times Of Israel.

Протестующие написали на дороге «Байден, спаси нас», обратившись к президенту США Джо Байдену, призывая его таким образом оказать международное давление на коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как уточняет газета, в последнее время демонстранты активизировали оппозиционные силы, поскольку правительство стремится принять закон относительно судебной системы в конце июля перед тем, как уйти на летние каникулы.

В марте в Израиле начались масштабные акции протестов из-за судебной реформы. Ее суть заключается в предоставлении правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращении полномочий Верховного суда. Из-за массовых митингов рассмотрение законопроекта отложили.

«Сегодня здесь правит самое экстремистское правительство в истории Израиля. Правительство, которое ставит под угрозу будущее страны. Правительство, которое ухудшает нашу бурно развивающуюся экономику, доводит отношения с Соединенными Штатами до беспрецедентного кризиса ценностей», — заявил бывший депутат от правящей партии «Ликуд» Дэн Меридор. Он выступил перед протестующими на улице Каплан в Тель-Авиве.

9 июля Байден заявил, что в коалиционном правительстве Нетаньяху состоят «самые экстремистские» люди, которых он когда-либо видел в Израиле. По его словам, из-за этой позиции кабинет министров страны выступает за то, чтобы селиться «где им захочется» на Западном берегу, что является «частью проблемы» в конфликте между Израилем и Палестиной.

Премьер-министра Израиля госпитализировали днем 15 июля. В связи с этим еженедельное воскресное заседание кабмина под его председательством было перенесено на понедельник. По рекомендации врачей Нетаньяху остается под медицинским наблюдением. Сам политик связывал ухудшение своего состояния здоровья с обезвоживанием.