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Росгвардия перечислила оружие у захватившего коттедж в Подмосковье

Росгвардия: захвативший коттедж под Истрой имел при себе автоматическое оружие и гранаты
Вячеслав Черненко
Вячеслав Черненко (Фото: tatianavitusheva / Telegram)

Мужчина, который захватил коттедж в подмосковной Истре, имел при себе несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

22 июля мужчина в камуфляже с автоматом проник в дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье. После срабатывания сигнализации на место прибыли полицейский и сотрудники охраны. Источник РБК в полиции сообщал, что мужчина взял их в заложники, но им удалось сбежать, выпрыгнув в окно. Забаррикадировавшись в доме, злоумышленник начал стрелять из окон в сторону сотрудников правоохранительных органов, заявляли в Следственном комитете.

На уговоры сдаться мужчина ответил отказом и открыл по силовикам огонь, сообщили в Росгвардии. После этого Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм, в ходе которого злоумышленник был убит. Здание обследуют саперы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что захвативший коттедж человек — это 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, который недавно прибыл в Москву. Он открыл стрельбу, озвучивал политические лозунги и сказал, что «собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль». Глава Истры Татьяна Витушева заявляла, что мужчина является «психически нездоровым».

В связи с произошедшим управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК.

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Росгвардия Московская область захват оружие
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