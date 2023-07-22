СК завел дело после попытки взять в заложники участкового в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону правоохранителей из окон. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

Утром мужчина проник в частный дом в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино в Истринском городском округе и начал угрожать прибывшему на место участковому, показал оружие и забаррикадировался в доме. Затем он начал стрелять из окон здания в сторону сотрудников правоохранительных органов, заявили в СК.

На место выехали следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК).

В пресс-службе МВД по Подмосковью рассказали РБК, что после проникновения злоумышленника в дом к зданию пришли участковый и сотрудники частного охранного предприятия. В этот момент к ним вышел мужчина в балаклаве и, угрожая предметом, похожим на оружие, заставил сотрудников полиции и ЧОПа войти в дом, где стал удерживать их. Однако им удалось покинуть здание. Злоумышленника блокировали в доме, его пытаются задержать.

Источник РБК в МВД говорил, что силовики прибыли на место после того, как сработала сигнализация. Они попали в дом через открытое окно. По словам источника, там полицейский и охранники увидели вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете. Он навел на них оружие и закрыл в комнате второго этажа, но им удалось выбраться через открытое окно.