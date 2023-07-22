Захватившего коттедж в Подмосковье ликвидировали при штурме

Мужчина захватил коттедж в Истре и пытался взять в заложники полицейского и охранников. Он был одет в камуфляж и вооружен автоматом Калашникова. На требования сдаться он ответил отказом, после чего СОБР начал штурм

Вячеслав Черненко (Фото: Hinshtein / Telegram)

Вооруженный мужчина, который захватил коттедж в подмосковной Истре, ликвидирован в ходе штурма, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

22 июля мужчина в камуфляже с автоматом проник в дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье. После срабатывания сигнализации на место прибыли полицейский и сотрудники охраны. Источник РБК в полиции сообщал, что мужчина взял их в заложники, но им удалось сбежать, выпрыгнув в окно.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что захвативший коттедж человек — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, который недавно прибыл в Москву. Он открыл стрельбу, озвучивал политические лозунги и сказал, что «собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль». На уговоры сдаться он ответил отказом. После этого Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм.

Глава Истры Татьяна Витушева заявляла, что мужчина является «психически нездоровым». По информации Baza, он кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине, а влезть в коттедж ему приказал бог.

К моменту штурма мужчина оставался в здании один и был блокирован. Витушева поясняла, что коттедж выставлен на продажу за 1 млрд руб., а его хозяйка вышла на связь, сообщив, что находится за границей и нападавшего не знает.

В связи с произошедшим управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК.