В Подмосковье начали штурм коттеджа, захваченного мужчиной с автоматом

35-летний житель Красноярска открыл стрельбу и заявил, что «собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн

Вячеслав Черненко (Фото: Hinshtein / Telegram)

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм дома, захваченного вооруженным мужчиной в коттеджном поселке «Шервуд» в Московской области, сообщила в своем телеграм-канале глава подмосковной Истры Татьяна Витушева. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов применяют газ.

Об операции по нейтрализации мужчины также рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн и опубликовал фотографию подозреваемого. По его словам, коттедж захватил 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, который недавно приехал в Москву. Адрес жилого дома мужчина нашел по объявлению.

«После того как сотрудники ЧОПа, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — написал Хинштейн.

Попытки убедить Черненко сдаться не увенчались успехом, добавил он.

Вооруженного мужчину в жилом доме в коттеджном поселке «Шервуд» обнаружили полицейские и охранники, прибывшие после срабатывания сигнализации из-за попытки взлома. Мужчина с автоматом взял их в заложники, но им удалось сбежать, выпрыгнув в окно, они не пострадали, сообщал источник РБК в полиции.

Как заявляла Татьяна Витушева, мужчина действует в одиночку, он одет в камуфляж и вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. «Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — сказала она.

Вооруженный мужчина остается в доме один. По словам Витушевой, хозяйка коттеджа, выставленного на продажу за 1 млрд руб., находится за границей и сообщила, что не знает нападавшего.