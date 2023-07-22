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Минобрнауки заявило о планах обучать до 180 тыс. студентов в сфере дронов

Минобрнауки сообщило о планах обучать до 180 тыс. студентов в сфере беспилотников
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тыс. студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году — около 180 тыс. человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Также вузы сами могут разрабатывать образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда или конкретного работодателя, чтобы готовить востребованных специалистов.

В конце июня правительство по поручению президента Владимира Путина утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Главной целью стратегии в кабмине назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников». Стратегией определены пять ключевых направлений развития беспилотной авиации, среди них — подготовка кадров для беспилотной авиации.

Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных курсов по беспилотным авиасистемам и внедрить эти компоненты в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Вести эту работу будут Минпросвещения, Минобрнауки и правительство Москвы.

Теги
Персоны
Минобрнауки беспилотники дроны образование студенты вузы
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