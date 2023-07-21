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Теракт на Крымском мосту ,  
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Власти призвали «забыть про телефоны» на Крымском мосту

В Крыму призвали не пользовался телефонами для съемки видео на мосту
Сюжет
Теракт на Крымском мосту

Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале призвал не снимать видео на Крымском мосту.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — сказал он.

Вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги. Мост временно закрыли, но спустя 12 минут движение восстановили.



В начале недели на Крымском мосту произошел взрыв. Движение по мосту после этого приостановили. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сейчас она проходит лечение в Москве.

О первой атаке на Крымский мост сообщали в октябре прошлого года. На мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку. В начале июля в Минобороны Украины признали причастность ко взрыву на Крымском мосту.

Теги
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