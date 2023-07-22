КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным комитета, разведывательные органы Южной Кореи и США анализировали пуски, чтобы узнать больше о типе выпущенных ракет. Ракеты были выпущены около 4:00 утра (22:00 мск). Желтое море, которое также называют Западно-Корейским морем, расположено между Южной Кореей и Китаем в Тихом океане.

18 июля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, а затем — еще одну. Ранее страна запускала снаряд такого типа 12 июля, что было 12-м пуском с середины июня. Ракета, предположительно, должна была упасть в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне Японии. В ООН сообщили, что она упала в такой зоне, но принадлежащей России. В российском МИДе опровергли эти данные.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.